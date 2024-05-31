الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الأزهرى: مصر تحملت 85% من قوافل الإغاثة والمساعدات لـ غزة

د. أسامة الأزهرى
د. أسامة الأزهرى

قال  الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن مصر رغم كل الظروف الاقتصادية والضغوط الدولية التي تتعرض لها، إلا أنها لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وتقف بجانب الأشقاء في غزة الذين يعانون من بطش جيش الاحتلال والوحشية والقتل والفتك منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

txt

أسامة الأزهرى: المجالس العلمية الوسطية تحمى الطلاب من الأفكار المنحرفة وتحمى جوهر الدين

وأوضح الأزهري خلال برنامج "حامل المسك" المذاع عبر "راديو 9090"، أن مصر تحملت نسبة 85% من حجم  المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي وصلت لقطاع غزة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها، إلا أنها لم تغير موقفها من دعم القضية الفلسطينية، والتواطؤ العالمي وسكوتهم عن الجرائم الإنسانية التي يعيشها أهالي فلسطين.

وتحدث عن يوم عرفة وفضله، مطمئنًا المسلمين الذين لم يُكتب لهم الحج هذا العام، بأن لهم أجرهم لأنهم قلوبهم معلقة ببيت الله الحرام، مضيفًا قوله: "قلبي متعلق ومشتاق للكعبة المشرفة".

وأوصى مستشار رئيس الجمهورية، الحجاج بالدعاء لمصر أن يديم المولى -عز وجل- لها الأمن والأمان والوفرة ويجعلها الله في رعايته وحفظه، والدعاء للأشقاء في فلسطين وأن يرفع الله - عز وجل- الكرب، عن أهل فلسطين ويقهرإسرائيل.

وواصل: «نقول لأهل مصر الكرام الذين نزلوا في ضيافة الرحمن جلّ جلاله استغفروا لنا جميعا، وادعوا لنا بالتوفيق والسداد وادعوا لمصر أن يجعلها في رعايته وحفظه».

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية مصر الضغوط الدولية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة