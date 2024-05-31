أسامة الأزهرى: مصر تحملت 85% من قوافل الإغاثة والمساعدات لـ غزة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن مصر رغم كل الظروف الاقتصادية والضغوط الدولية التي تتعرض لها، إلا أنها لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وتقف بجانب الأشقاء في غزة الذين يعانون من بطش جيش الاحتلال والوحشية والقتل والفتك منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

وأوضح الأزهري خلال برنامج "حامل المسك" المذاع عبر "راديو 9090"، أن مصر تحملت نسبة 85% من حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي وصلت لقطاع غزة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها، إلا أنها لم تغير موقفها من دعم القضية الفلسطينية، والتواطؤ العالمي وسكوتهم عن الجرائم الإنسانية التي يعيشها أهالي فلسطين.

وتحدث عن يوم عرفة وفضله، مطمئنًا المسلمين الذين لم يُكتب لهم الحج هذا العام، بأن لهم أجرهم لأنهم قلوبهم معلقة ببيت الله الحرام، مضيفًا قوله: "قلبي متعلق ومشتاق للكعبة المشرفة".

وأوصى مستشار رئيس الجمهورية، الحجاج بالدعاء لمصر أن يديم المولى -عز وجل- لها الأمن والأمان والوفرة ويجعلها الله في رعايته وحفظه، والدعاء للأشقاء في فلسطين وأن يرفع الله - عز وجل- الكرب، عن أهل فلسطين ويقهرإسرائيل.

وواصل: «نقول لأهل مصر الكرام الذين نزلوا في ضيافة الرحمن جلّ جلاله استغفروا لنا جميعا، وادعوا لنا بالتوفيق والسداد وادعوا لمصر أن يجعلها في رعايته وحفظه».