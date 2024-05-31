"إكسترا نيوز" تستعرض الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها "حياة كريمة"

استعرضت الإعلامية لما جبريل تقريرًا مصورًا عبر فضائية “إكسترا نيوز” عن الإنجازات غيرالمسبوقة التي حققتها مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع من أجل تخفيف الحمل من على المواطنين.

مشروعات حياة كريمة التنموية

وأكدت لما جبريل، أن مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة تنموية في العالم، وتم إدراجها ضمن أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة، نظرًا لحجم وتمويل المشروعات المستهدفة.

وأضافت:" وتعد حياة كريمة أكبر مشروع إنمائي بناء على عدد المستفيدين والذين يصل عددهم إلى 60 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، وأولت القيادة السياسية اهتمامًا واسعًا للمبادرة منذ إطلاقها في يناير 2019".

تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة

وذكرت أن المبادرة تشمل التنمية الخدمية والبشرية في 1477 قرية بمختلف المحافظات المصرية، وفي ظل التحديات العالمية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرص لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه تم صرف حتى الآن نحو 350 مليار جنيه على المرحلة الأولى من المبادرة، موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، والخدمة الصحية والتعليمية، والسكنية، والطرق والكباري وتأهيل الترع وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من مشروعات المبادرة في جميع قرى ومحافظات المرحلة الأولى.