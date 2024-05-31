الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردع استراتيجى.. خبير عسكرى: رسائل حزب الله تحمل خطورة كبيرة على جيش الاحتلال

عمر المعربوني
عمر المعربوني

قال عمر المعربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك تطورات كبيرة تجري على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تمثلت بتغيير حزب الله اللبناني نمط الاستهداف في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المعربوني"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية نفذ حزب الله عمليًا ثلاث عمليات على الحد الأمامي أو على الحافة الأمامية للحدود من مسافات قريبة جدًا، مشيرًا إلى أن حزب الله يريد أن يقول للاحتلال من خلال استهداف مواقع إسرائيلية بأنه قادر على تنفيذ عمليات التمهيد الناري التي تسبق القفزة باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الأمر له مخاطر كبيرة على الجيش الإسرائيلي، فهي رسائل ردع استراتيجية، منوهًا إلى أن جيش الاحتلال ووزير حربه يوآف جالانت يهدد، حيث إن جالانت هدد 67 مرة حتى اللحظة دون أن تتخطى العمليات السقف الموجود حاليًا.

القاهرة الإخبارية الحدود لبنان فلسطين حزب الله الاحتلال

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