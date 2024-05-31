ردع استراتيجى.. خبير عسكرى: رسائل حزب الله تحمل خطورة كبيرة على جيش الاحتلال

قال عمر المعربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك تطورات كبيرة تجري على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تمثلت بتغيير حزب الله اللبناني نمط الاستهداف في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المعربوني"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية نفذ حزب الله عمليًا ثلاث عمليات على الحد الأمامي أو على الحافة الأمامية للحدود من مسافات قريبة جدًا، مشيرًا إلى أن حزب الله يريد أن يقول للاحتلال من خلال استهداف مواقع إسرائيلية بأنه قادر على تنفيذ عمليات التمهيد الناري التي تسبق القفزة باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الأمر له مخاطر كبيرة على الجيش الإسرائيلي، فهي رسائل ردع استراتيجية، منوهًا إلى أن جيش الاحتلال ووزير حربه يوآف جالانت يهدد، حيث إن جالانت هدد 67 مرة حتى اللحظة دون أن تتخطى العمليات السقف الموجود حاليًا.