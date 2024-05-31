ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37292 طنًا تشمل: 7128 طن رمل و4101 طن يوريا و12392 طن كلينكر و2680 طن بودرة جبس و2150 طن علف بنجر و8841 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48012 طن تشمل: 7700 طن قمح و9800 طن ذرة و5227 طن حديد و1601 طن خشب زان و14503 طن خردة و8000 طن سكر و1181 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2921 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21631 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186793 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3577 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادم من ميناء السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6575 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف إلى القيام بإجراءات تجديد المواءمة الأمنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع، وذلك يأتى تأكيدًا على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية "ISPS Code" والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.

وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام قام وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري بتنفيذ إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كل الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.