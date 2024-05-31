"الانتصار بالحدوتة".. ملف عدد يونيو من مجلة "الثقافة الجديدة"

طرحت مجلة الثقافة الجديدة، عدد يونيو 2024، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "د. أحمد زايد.. وسؤال الأخلاق"، محتفيًا بأحد أهم علماء الاجتماع في مصر والعالم العربي الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية.

ونقرأ في هذا العدد في باب "قضية" مقالًا بعنوان "المبالغات عند العرب وتأثيرها في كتابة التاريخ" لعلي إبراهيم أبو الفتوح، وعن حضارتنا المصرية القديمة كتب سامي أبو بدر "عواصم مصر القديمة.. مراكز الحكم وشواهد العراقة"، وأجرى أحمد الليثي الشروني تحقيقًا عن "معبد حورس بإدفو.. جدران يزيدها الزمان بهاءً"، وكتب علاء مصري النهر بورتريهًا بعنوان "أحمد فؤاد سيد.. عاشق القاهرة".

كما كتب إسلام رمضان في باب "رحيل" مقالًا عن الشاعر الراحل أحمد الطحان بعنوان "رسالة لن يتسلمها أحمد الطحان"، وفي ذكرى أمل دنقل كتب جابر القصاص "تشكيل المفارقة في شعر أمل دنقل".

ونطالع في رسالة أبوظبي مقال طارق الطاهر "مصر أول ضيف عربي في معرض أبو ظبي للكتاب"، واحتفت المجلة بإسراء النمر، نائب رئيس التحرير لفوز تحقيقها الاستقصائي "حسين عبد العليم.. الصياد الذي لم تنج منه أية رائحة" بجائزة الصحافة الثقافية من نقابة الصحفيين.

ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في بابه "ع البحري"، فيكتب مقالًا بعنوان "قراءة في اعترافات جولدا مائير؟".

أما ملف العدد فأعده طارق يوسف بعنوان "الانتصار بالحدوتة.. بين التأريخ والخيال الشعبي".

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى، لعدد من المبدعين، هم: أسامة ريان، راجي مهدي، محمد سالم عبادة، مي عطاف، يحيى فضل سليم، محمد محمود عثمان، مرفت شنودة زكي، شادي الكفارنة، صفية فرجاني، إبراهيم الديب، نور توفيق، رائعة محمد، ضحى محمد السلاب، نوزاد جعدان، عبد الناصر الجوهري، عادل حماد سليم، توفيق بوشري، أحمد النحاس، أشرف سعد نخلة، معوض حلمي، محمود فاروق رشاد.

وفي باب "كتب" نقرأ: "تحديات النقد الثقافي.. نقد الشعر القديم برؤية حداثية"، وكتبت هويدا أبو سمك "هل تنقذنا الطائفة من أقدار الحياة العبثية؟"، وإبراهيم حنفي "الروح طائر بلا ريش في الفراشة والدرويش"، وأحمد الباسوسي "أحصرة السيد نجم داخل مسارات الوعي والفلسفة"، وعمر سليمان "مفردات العزلة في أربعة حبال.. تسعة مشابك"، وعبد الجليل الشافعي "جدوى الأدب ووظيفة النقد في سرديات الأمة"، ورشا الفوال "الحدث الاغترابي في كراسة تسعة أسطر"، وكريم علي "أحلام الطفولة في ديوان شظايا الحرب" ونجلاء علام "التفكير الإيجابي يكشف السر المدفون"، وتيسير النجار "وأنت السبب يابا.. نقصان أكملته الكتابة"، ويكتب فوزي خضر في "ديوان وشاعرة" "الإشراق الروحي في جدار رشا الحسيني".

أما في باب الترجمة فقد أعدت المجلة ملفًا عن المبدع الأمريكي بول أوستر بعنوان "بول أوستر.. سيد العُمق والفوضى"، نقرأ فيه "المتعمق في فهم الفوضى العشوائية للحياة" لبرايان ميرفي، ترجمة: محمد يادم، و"في روايته الأخيرة.. نعى يستقطر تجربة صاحبة "ثلاثية نيويورك" كاملة" لإدواردو لاجو، ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، و"قصة آلتى الكاتبة لبول أوستر، ترجمة: رفيدة جمال ثابت، و"الكتاب الفيزيائية والنثر العضوى عند بول أوستر" لفرانسوا هوجونييه، ترجمة: نصر عبد الرحمن، و"أن تكون شبحًا لبول أوستر" لموتوياكي شيباتا، ترجمة وتقديم: عبد الرحيم يوسف، و"بول أوستر: "ثلاثية نيويورك" رفضها 17 ناشرًا" حوار: جيل سى شومر، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"بول أوستر: مشاعرى متضاربة تجاه إسرائيل" لإسلام رمضان.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ:

"التعبير عن الحرب والسلام في الفكر الإبداعي للفنان أحمد نوار" لسعد العبد، و"خيام النساء في موالد الأولياء" لأحمد فوزى حميدة، مواهب أعطتنا الأمل في غد أفضل بمهرجان المسرح العالمي" لأسماء حجازى، فيلم «نابليون» بين الإبهار والإخفاق" لهيثم مصطفى، و"حديث المدينة عن إشاعة حب" لوليد الخشاب.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.

كما يوزع مجانًا مع العدد كتاب "قصص من هونغ كونغ وتايوان"، ترجمة وتقديم: ميرا أحمد.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.