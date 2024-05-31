الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث سياسى: نتنياهو يقترب من المحاسبة

بشير عبدالفتاح
بشير عبدالفتاح

قال بشير عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقترب من المحاسبة، وكان يأمل في البقاء حتى نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات الأمريكية، على أمل أن يفوز دونالد ترامب بالرئاسة ليمنحه دعما سياسيا جديدا.

وأوضح عبدالفتاح، في مداخلة عبر شاشة "الغد"، أن الوضع الداخلي في إسرائيل يشهد توترا أمنيا وسياسيا قد يدفع نتنياهو للموافقة على انتخابات مبكرة، وهو غير مستعد لها في ظل تراجع شعبيته.

وبيّن أن هذا التراجع يجعل فرص فوزه في أي انتخابات قادمة ضئيلة.

وأضاف "عبدالفتاح" أن إسرائيل ماضية في ارتكاب الإبادة وجرائم الحرب بحق الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح القسري الجماعي إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بهدف إعادة احتلالها كاملة وضمها أو تحقيق الإبادة الجماعية الشاملة.

وذكر أن الصهيونية لا تعترف بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، معتبرًا أن التهجير الجماعي أو الإبادة هما الوسيلتان لتحقيق هذه الأهداف من وجهة النظر الإسرائيلية.

وتابع "عبدالفتاح": حركة حماس تسعى لتحقيق إنجاز ميداني من خلال وقف العدوان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، في حين يسعى نتنياهو لتحقيق النصر المطلق عبر القضاء على المقاومة واستعادة المحتجزين دون صفقة تبادل.

وأشار إلى أن نتنياهو يعتبر أن الاستجابة لمطالب حماس بوقف إطلاق النار والتهدئة ستمكنها من إعلان الانتصار، وهو ما يحاول تفاديه بأي ثمن.

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