الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: الشارع الإسرائيلى لم يعد يثق فى مجلس الحرب

مراسلة قناة القاهرة
مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن انعدام الثقة من قبل الشارع الإسرائيلي لم يعد لبنيامين نتنياهو فقط، بل طال أعضاء مجلس الحرب أجمع.

وأضافت "أبو شمسية"، أن الحكومة الإسرائيلية رجعت تقاتل بمناطق شمال غزة، وهذا يدل على إنجازات المقاومة الفلسطينية، المستمرة في صد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن المواجهات والاشتباكات وجهًا لوجه، هو أسلوب تعتمد عليه المقاومة الفلسطينية، وهذا ما كشفت عنه الفيديوهات التي تبثها حركة حماس.

وأشارت إلى أن هيئة البث كانت أكدت، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن القوات استطاعت، أن تفكك قوة المقاومة في الشمال، ولكن هذا ما كذبته حركة حماس بمعاودة مقاومة الاحتلال في أحياء شمال قطاع غزة.

دانا أبو شمسية نتنياهو القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية غزة

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