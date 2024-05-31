الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح

الشيخ عبد العظيم
الشيخ عبد العظيم سالم

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة مطروح، غدًا السبت، أول أيام امتحانات العام الدراسي 2024/2023، في مادتي الفقه والحديث، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن يتقدم لها هذا العام ما يقرب من 788 بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 9 لجان امتحانية بمختلف المراكز والمدن، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبى  ٦٠٥  طلاب وطالبات، وعدد طلاب القسم العلمى ١٨٣ طالبًا وطالبة.

ضبط وإحكام الرقابة باللجان

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان والمراكز بالتكاتف والتعاون ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم، والتأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان وضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.

وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والحصول على أعلى الدرجات، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية محافظة مطروح الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحديث

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