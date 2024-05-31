مصرع شاب غرقًا فى مياه النيل بأسوان

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا فى مياه نهر النيل بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب غريق أمام مرسى وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ لمعاينته، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى علاء السعيد رياض، يبلغ من العمر 20 عامًا، من المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها.