الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة عيد الأضحى.. نفاد تذاكر مسرحية "ميمو" لأحمد حلمى فور طرحها

مسرحية “ميمو”
مسرحية “ميمو”

حقق الفنان أحمد حلمي ضجة كبيرة فور طرح تذاكر مسرحية "ميمو" المقرر تقديمها خلال موسم عيد الأضحى، حيث نفدت جميع التذاكر لترفع المسرحية شعار "كامل العدد".

ويشارك في بطولة مسرحية  "ميمو" بجانب أحمد حلمي كل من هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد رضوان ورحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

ومسرحية "ميمو" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها  أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي، تبرع بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ودخلت دبلة الفنان أحمد حلمي بمزاد خيري بحفل بسيدني في أستراليا، لصالح الفقراء، وقال "حلمي" خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويا رب تجيب أعلى سعر".

ميمو احمد حلمى هنا الزاهد الفنان أحمد حلمى الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

أحمد حلمى ونجل شقيقه فى فيديو كوميدى: "أنا مش كريم أنا كرم"

تكريم أحمد حلمي ودريد لحام في افتتاح مهرجان "روتردام للفيلم العربي"

الأكثر قراءة

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج (خاص)

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة