بمناسبة عيد الأضحى.. نفاد تذاكر مسرحية "ميمو" لأحمد حلمى فور طرحها

حقق الفنان أحمد حلمي ضجة كبيرة فور طرح تذاكر مسرحية "ميمو" المقرر تقديمها خلال موسم عيد الأضحى، حيث نفدت جميع التذاكر لترفع المسرحية شعار "كامل العدد".

ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" بجانب أحمد حلمي كل من هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد رضوان ورحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

ومسرحية "ميمو" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي، تبرع بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ودخلت دبلة الفنان أحمد حلمي بمزاد خيري بحفل بسيدني في أستراليا، لصالح الفقراء، وقال "حلمي" خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويا رب تجيب أعلى سعر".