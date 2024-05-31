زيلينسكى يحصل على موافقة لضرب العمق الروسى بأسلحة أمريكية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لاستخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، في مهاجمة الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي: "لقد تلقينا رسالة من الجانب الأمريكي.. وفي وقت مبكر من هذا الصباح.. تلقيت هذه الرسالة عبر الجيش الأوكراني لا أستطيع أن أخبركم بتفاصيلها"، في إشارة منه إلى إمكانية بدء الجيش الأوكراني في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأوضح في اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية: "إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف الذي يوفر إمكان الدفاع عن أبناء شعبنا المقيمين في بلدان تقع على طول الحدود".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت الجمعة: "عدّلت الولايات المتحدة سياستها، قائلة إن أوكرانيا يمكن أن تدافع عن نفسها من خلال ضرب أهداف عسكرية في روسيا بأسلحة مقدمة من الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها حول التحول في السياسة الأمريكية حيال الحرب الروسية الأوكرانية: "هذا التحول ضيق النطاق، حيث يمنح أوكرانيا الإذن باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والصواريخ الموجهة والمدفعية لإطلاق النار على روسيا فقط على طول الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا، بالقرب من خاركيف".

واحتدم القتال في المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن تدفقت القوات الروسية عبر الحدود لفتح جبهة جديدة في الحرب.

وتابعت: "لكن ضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية كان بمثابة خط أحمر رسمته إدارة بايدن بسبب المخاوف من التصعيد قبل بدء القتال عبر الحدود بالقرب من خاركيف، وتطلق روسيا الصواريخ وتجمع قواتها بشكل آمن على أراضيها، بعيدًا عن مدى الأسلحة الأوكرانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية".

واستمرت: "وأثارت الهجمات نداءات عاجلة من أوكرانيا لإدارة بايدن لإزالة الأغلال، وتأطير استخدام الأسلحة الغربية كتكتيك دفاعي بحت، وفي الواقع عند منح الإذن، قال المسئولون الأمريكيون إن الأسلحة يجب أن تستخدم فقط للدفاع عن النفس في المنطقة الحدودية".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة زودتها بها دول غربية منها ألمانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية في المنطقة الحدودية المحيطة بخاركيف، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حضرت القمة المذكورة مع زيلينسكي، عن موافقتها على استخدام كييف أسلحتها لضرب أهداف عسكرية في روسيا.