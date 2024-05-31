الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيلينسكى يحصل على موافقة لضرب العمق الروسى بأسلحة أمريكية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لاستخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، في مهاجمة الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي: "لقد تلقينا رسالة من الجانب الأمريكي.. وفي وقت مبكر من هذا الصباح.. تلقيت هذه الرسالة عبر الجيش الأوكراني لا أستطيع أن أخبركم بتفاصيلها"، في إشارة منه إلى إمكانية بدء الجيش الأوكراني في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأوضح في اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية: "إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف الذي يوفر إمكان الدفاع عن أبناء شعبنا المقيمين في بلدان تقع على طول الحدود".

 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت الجمعة: "عدّلت الولايات المتحدة سياستها، قائلة إن أوكرانيا يمكن أن تدافع عن نفسها من خلال ضرب أهداف عسكرية في روسيا بأسلحة مقدمة من الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها حول التحول في السياسة الأمريكية حيال الحرب الروسية الأوكرانية: "هذا التحول ضيق النطاق، حيث يمنح أوكرانيا الإذن باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والصواريخ الموجهة والمدفعية لإطلاق النار على روسيا فقط على طول الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا، بالقرب من خاركيف".

واحتدم القتال في المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن تدفقت القوات الروسية عبر الحدود لفتح جبهة جديدة في الحرب.

وتابعت: "لكن ضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية كان بمثابة خط أحمر رسمته إدارة بايدن بسبب المخاوف من التصعيد قبل بدء القتال عبر الحدود بالقرب من خاركيف، وتطلق روسيا الصواريخ وتجمع قواتها بشكل آمن على أراضيها، بعيدًا عن مدى الأسلحة الأوكرانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية".

واستمرت: "وأثارت الهجمات نداءات عاجلة من أوكرانيا لإدارة بايدن لإزالة الأغلال، وتأطير استخدام الأسلحة الغربية كتكتيك دفاعي بحت، وفي الواقع عند منح الإذن، قال المسئولون الأمريكيون إن الأسلحة يجب أن تستخدم فقط للدفاع عن النفس في المنطقة الحدودية".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة زودتها بها دول غربية منها ألمانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية في المنطقة الحدودية المحيطة بخاركيف، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حضرت القمة المذكورة مع زيلينسكي، عن موافقتها على استخدام كييف أسلحتها لضرب أهداف عسكرية في روسيا.

الأكثر قراءة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة