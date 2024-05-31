خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو لا يحتاج لجانتس الآن

قال فايز عباس، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن انسحاب بيني جانتس من الائتلاف الحكومي الآن لا يؤثر على حكومة بنيامين نتنياهو وتقديم اقتراح بحل الكنيست الإسرائيلي لا معنى له، لأنه لا يملك الأغلبية من أجل إسقاط نتنياهو.

وأضاف عباس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الائتلاف مستقر جدًا، فنتنياهو يملك الآن 64 مقعدًا دون حزب بيني جانتس، لذلك بيني جانتس يريد الانسحاب من الائتلاف الحكومي أو من كابينت الحرب لأنه فشل في جميع المساعي التي بذلها من أجل إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح أن جانتس يطالب نتنياهو على مدار اليوم بأن تتم الصفقة لإطلاق سراح المحتجزين، لكن نتنياهو لا يكترث بما يطلبه جانتس، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان بحاجة إلي جانتس في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، لكنه الآن ليس بحاجة له، لأن نتنياهو يملك الاستقرار داخل الكنيست الإسرائيلي.