فى العيد الـ90: "الوطنية للإعلام": رغم الطفرات التكنولوجية يظل الإعلامى المحترف هو البطل

يحتفل الإعلاميون المصريون بعيد الإعلاميين الذي يصادف ميلاده اليوم 31 مايو 2024، وسط رسائل إعلامية عديدة نشرها عدد كبير من الإعلاميين المصريين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تخليدًا لذكرى هذه المناسبة المصرية.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام احتفالًا بهذه المناسبة، إن تطورات متلاحقة وطفرات تكنولوجية تفرض نفسها على منظومة العمل الإعلامي وسط تحديات كثيرة ومنافسة شديدة بين مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والإلكترونية المستحدثة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتابعت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: “رغم التطور التقني.. مازال الإعلامي المحترف هو البطل المحرك للوسيل، سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية، بما يمتلكه من وعي وأدوات ومهارات لتوصيل رسالة موضوعية وهادفة ومتوازنة”.

نقيب الإعلاميين

ومن جانبه هنأ طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الإعلاميين في عيدهم التاسع والثمانين، مؤكدًا دورهم الوطني المهم في غرس القيم الحقيقية للشخصية المصرية من خلال المحتوي الذي كان يقدمه رواد الإذاعة والذي كان له دور كبير في تشكيل وبناء وعي المواطن المصري؛ حيث حمل هؤلاء الرواد على عاتقهم نشر الثقافة والإبداع بين جموع الشعب المصري. ورغم أن برامجهم سجلت في أربعينيات القرن الماضي، إلا أنها لا تزال تعيش في وجدان الناس حتى الآن.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الإذاعة المصرية كانت ومازالت هي مصدر الترفيه والتثقيف الأول لدى المصريين؛ حيث تميزت بأنها تقدم البرامج الجماهيرية الجاذبة للجمهور، وحفر الكثير من عمالقة الإذاعة أسماءهم وأصواتهم في أذهان وآذان المستمعين على مر السنين، وامتد تأثير ذلك على الدول العربية والإفريقية من خلال شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء، ولاتزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقها ومكانتها ولها جمهورها الكبير المنتشر على مستوى الوطن العربي، بل والعالم أجمع.

وطالب سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحري الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف يحافظ على قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده الإعلام في العالم.

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه للإعلام في الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة في كافة المجالات وللإعلاميين في عيدهم التاسع والثمانين، مؤكدا أن الإعلام المصري يسير على الدرب وماض في تقديم رسالة إعلامية توعوية متزنة تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع المصري وثوابت الدولة الوطنية.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كما وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لكافة الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعون، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

وقال حسين زين: “90 عاما مرت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، وبدء مسيرة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وحافلة بإنجازات صنعت تراثا ثقافيا وفنيا فريدا من نوعه، شكل ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي، تراثا ثقافيا صنعته أجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين قدموا إعلاما هادفا ورسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة، ولاتزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطني هادف حقيقي”.