الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع موظف بأحد البنوك صدمته سيارة نقل على دائرى البساتين

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

 وقع  حادث تصادم على الطريق الدائري بقسم شرطة البساتين، أسفر عن مصرع موظف بأحد البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثة إلى ثلاجة الموتى.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وجود تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة بسيارة أخرى، على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة موظف في بنك شهير، جراء الحادث بإصابات بالغة أودت بحياته، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وتبين من الفحص أنه خلال سير سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بناء، انفجر أحد إطاراتها وانقلبت السيارة وتصادمت بأخرى كان بداخلها موظف البنك، ما أسفر عن مصرعه.

شخص بنك شهير الطريق الدائري قسم شرطة البساتين الإجراءات القانونية

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