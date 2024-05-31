أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بلدية المحلة، في بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الجونة وبلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يحل الجونة ضيفا ثقيلا على نظيره بلدية المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد غزل المحلة، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح وأحمد شوشة، وأحمد حسام وأحمد عبدالرسول.

خط الوسط: نور السيد ومحمود العكش، ومحمد الدغيمي وسيف شيكا.

خط الهجوم: محمد عماد وأوكوروجي جبريل.

تشكيل الجونة لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وبلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الجونة وبلدية المحلة، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، المقامة على ستاد غزل المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و 2، على الهواء مباشرة، في تمام الخامسة مساء.

طاقم حكام مباراة الجونة وبلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة الجونة وبلدية المحلة، في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا هيثم عثمان للساحة، محمد فاروق حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة الجونة وبلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).