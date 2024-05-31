الجمعة 31 مايو 2024
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بالأسماء.. 3 مصابين في حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين - آرشيفية

أُصيب 3 أشخاص إثر حادث اصطدام جرار بموتوسيكل بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مركز شرطة المنزلة بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة لمكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة كلا من: إبراهيم السعيد - ٣٥ سنة مُصاب بجروح بالوجه وكسر مضاعف بالذراع اليمنى وقطع بإصبع اليد اليمنى، وثروت محمد - ٢٥ سنة مُصاب بكسر في كف اليد، محمد محمد - ٣٥ سنة مُصاب بكسر بالذراع الأيسر، وتم نقل المصابين لمستشفى المنزلة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.

حادث اصطدام المنزله الدقهلية إصابة ٣ أشخاص مروان حبيب

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