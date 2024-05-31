الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد تقديم ريال مدريد لـ كيليان مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن موعد تقديم الفرنسي كيليان مبابي لاعبًا جديدًا لـ ريال مدريد الإسباني.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري بعدما قضى 7 أعوام رفقة فريق العاصمة الباريسية، ليقترب من الانتقال لـ ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ بالفعل في تجهيز آلية تقديم مبابي لاعبًا جديدًا للفريق، حيث يعتزم اللاعب التواجد في العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع المقبل، للتوقيع على العقد الذي يربطه بالنادي، وتقديمه كلاعب جديد للفريق.

وأوضح التقرير أن السيناريوهات السابقة الخاصة بمبابي واقترابه من ريال مدريد في الأعوام الماضية، دفعت قادة النادي الإسباني إلى التحرك بطريقة مختلفة وخاصة عدم الاعتراف بأي تحرك فيما يتعلق بشخصية لاعب باريس سان جيرمان، لذا فبمجرد أن وجد اللاعب والمسئولون في النادي الباريسي نقطة اتفاق بشأن وداعه، أصبح لدى مبابي الآن الطريق واضحًا ليتم اعتباره لاعبًا جديدًا للنادي الأبيض.

ويركز مبابي على التحضير مع فرنسا لبطولة كأس أوروبا، حيث يستعد منتخب بلاده لمواجهة لوكسمبورج وديًا، وكل شيء يُشير إلى أن وصول مبابي وتقديمه لاعبًا جديدًا للريال سيكون يوم الخميس 6 يونيو، مستفيدًا من حقيقة أن ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي عبر عن رغبته في تحديد ما يتعلق بمستقبل اللاعب قبل يورو 2024.

وكان مبابي قد أوضح أنه سيتم الكشف عن ناديه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما قام بالتوقيع على قمصان ريال مدريد لبعض المشجعين.

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