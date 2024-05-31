تطور خطير.. ضوء أخضر من واشنطن لاستخدام أسلحة أمريكية ضد روسيا فى أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط، في ضربات داخل روسيا يشكل خطوة إلى الأمام.

وأوضح خلال اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية "إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف.. الذي يقوم على توفير إمكانية الدفاع عن أبناء شعبنا المقيمين في بلدان تقع على طول الحدود".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، أن الهجمات الأولى على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة الأمريكية قد تبدأ في غضون ساعات أو أيام، بينما هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في منشور على تليجرام، أن الصراع العسكري الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة.

وحصلت أوكرانيا على إذن من الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة الأمريكية والألمانية لضرب الأراضي الروسية، ولكن مع "قيود".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيرجي نيكيفوروف لصحيفة الجارديان، إن هذا القرار يسمح لأوكرانيا باستخدام أنظمة صواريخ "هيمارس" لضرب القوات الروسية ومراكز القيادة والتحكم بالقرب من منطقة خاركيف.

وصرح مصدر مقرب من زيلينسكي بأن واشنطن وافقت على أن نقصف أهدافًا داخل الأراضي الروسية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام ذخائر أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا لغرض محدود، وهو الدفاع عن خاركيف.

واليوم الجمعة، أجازت برلين لأوكرانيا استخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الجمعة، أن القوات الأوكرانية سبق واستهدفت روسيا بأسلحة أمريكية، بعدما رفعت واشنطن جزئيًا القيود للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن منطقة خاركيف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: نعرف أنه بالمجمل، تستخدم أسلحة أمريكية الصنع في محاولات شن هجمات على الأراضي الروسية. وهذا دليل واضح على حجم انخراط الولايات المتحدة في هذا النزاع.