مصرع شخص وإنقاذ اثنين من الغرق فى مصيف جمصة

لقى شخص مصرعه غرقًا وأصيب اثنان آخران فى بحر مصيف جمصة التابع لمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين مستشفى جمصة بغرق أكثر من شخص ووصولهم إلى المستشفى، حيث تم إنقاذهم بجمصة شاطئ دريم وتم إرسال سيارتي إسعاف.

ونقل ثلاث حالات للمستشفى وتوفى خالد السيد موال حسانين، 39 سنة، ميت دمسيس، أجا، فور وصول المستشفى وإصابة كل من آيات محمد السعيد 12 سنة ميت دمسيس أجا وعادل محمد عادل موسى 5 سنوات ميت دمسيس أجا.