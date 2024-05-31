الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإنقاذ اثنين من الغرق فى مصيف جمصة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقى شخص مصرعه غرقًا وأصيب اثنان آخران فى بحر مصيف جمصة التابع لمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين مستشفى جمصة بغرق أكثر من شخص ووصولهم إلى المستشفى، حيث تم إنقاذهم بجمصة شاطئ دريم وتم إرسال سيارتي إسعاف.

ونقل ثلاث حالات للمستشفى وتوفى خالد السيد موال حسانين، 39 سنة، ميت دمسيس، أجا، فور وصول المستشفى وإصابة كل من آيات محمد السعيد 12 سنة ميت دمسيس أجا وعادل محمد عادل موسى 5 سنوات ميت دمسيس أجا.

جمصة الدقهلية مصرع شخص إصابة شخصين بحر مصيف جمصة

الأكثر قراءة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة