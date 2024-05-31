وزير الخارجية الأمريكى يتهم الصين بتزويد روسيا بتقنيات صناعة الأسلحة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الجبهتين الشرقية والشمالية الشرقية في أوكرانيا مستقرتان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والناتو يدعمان حق الأوكرانيين في تقرير المصير.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نعمل على تعزيز قوة ردع الناتو وصناعات الحلف العسكرية"، لافتًا إلى أن قمة واشنطن المقبلة ستتخذ خطوات ملموسة لتقريب انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

واتهم الصين بأنها تواصل تزويد روسيا بتقنيات صناعة الأسلحة.

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