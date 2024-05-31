"المصريين الأحرار" يهنئ الإذاعة المصرية بعيدها الـ90

هنَّأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، الإذاعة المصرية بمناسبة الذكرى الـ90 على انطلاقها في 31 مايو سنة 1934.

وأكد الحزب الدور الريادي للإذاعة المصرية في نشر الوعي والثقافة، وتعزيز القيم الوطنية، ودعم الحراك الفني والأدبي، وتوثيق تاريخ مصر العريق.

ونوَّه "المصريين الأحرار" بمساهمات الإذاعة المصرية المميزة في مختلف المجالات، من خلال برامجها المتنوعة، وأصواتها المميزة، ونقلها للأحداث الجارية، ودعمها للمنتخب الوطني في جميع المحافل الرياضية.

دعم الإذاعة المصرية

وطالب الحزب بتوفير الإمكانيات اللازمة للإذاعة المصرية، لتستعيد سابق عهدها كمنارة إعلامية ونبراسًا ثقافيًا.

كما دعا الحزب جميع المصريين إلى التمسك بِالإذاعة المصرية، وإثراء محتواها، ودعمها كمنبر وطني حر يُعبّر عن آمال وطموحات الشعب المصري.