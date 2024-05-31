الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" يهنئ الإذاعة المصرية بعيدها الـ90

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

هنَّأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، الإذاعة المصرية بمناسبة الذكرى الـ90 على انطلاقها في 31 مايو سنة 1934.

وأكد الحزب الدور الريادي للإذاعة المصرية في نشر الوعي والثقافة، وتعزيز القيم الوطنية، ودعم الحراك الفني والأدبي، وتوثيق تاريخ مصر العريق.

ونوَّه "المصريين الأحرار" بمساهمات الإذاعة المصرية المميزة في مختلف المجالات، من خلال برامجها المتنوعة، وأصواتها المميزة، ونقلها للأحداث الجارية، ودعمها للمنتخب الوطني في جميع المحافل الرياضية.

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دعم الإذاعة المصرية

وطالب الحزب بتوفير الإمكانيات اللازمة للإذاعة المصرية، لتستعيد سابق عهدها كمنارة إعلامية ونبراسًا ثقافيًا.

كما دعا الحزب جميع المصريين إلى التمسك بِالإذاعة المصرية، وإثراء محتواها، ودعمها كمنبر وطني حر يُعبّر عن آمال وطموحات الشعب المصري.

حزب المصريين الأحرار لإذاعة المصرية الذكرى الـ 90 31 مايو سنة 1934 مصر

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