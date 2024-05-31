الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أُصيب اليوم الجمعة، 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: 

1- عبدالرحمن زناتي سعيد (21 سنة) مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والجبهة وجرح قطعي باليد.

2- ديار محمد علي هريدي (49 سنة) مُصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس والجبهة.

3- أيمن محمد عبدالوهاب (46 سنة) مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع واسترواح هوائي بالصدر وكسر بالحوض.

4- علي محمد علي (50 سنة) مُصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم.

5- أحمد محمد علي (38 سنة) مُصاب بكدمة شديدة بالوجه وجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

انقلاب سيارة طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي الدفع بسيارات الإسعاف اصابة 5 اشخاص

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