الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

طلاب الإعدادية -
طلاب الإعدادية - صورة أرشيفية

يبحث أولياء الأمور والطلبة عن نتيجة الشهادة الإعدادي محافظة القاهرة 2024  وينشر "الدستور" عبر تقريره رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة 

 

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس .

 

وحققت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29% وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.


نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024  بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان 190260 طالب وطالبة  حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  93.8%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3% .

 

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كيفية تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2024

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية..

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.


في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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