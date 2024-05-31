الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب كبتاجون بـ87 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين

ضبطت وزارة الداخلية عصابة أجنبية حاولت تهريب كميات من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها المالية بأكثر من 87 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية على أن عناصر تشكيل عصابي (يحملون جنسيات أجنبية) متخصصين في تهريب المواد والأقراص المخدرة يعتزمون تهريب كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لخارج البلاد.

وأشارت المعلومات إلى أن عناصر التشكيل العصابي يقومون بإخفاء العقاقير المخدرة في مخازن سرية داخل "طلمبات رفع مياه" كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة، وقد قاموا باستئجار مخزن في محافظة الشرقية لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم في المخزن المذكور، وضبط بحوزتهم 1.250 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 87.500 مليون جنيه تقريبًا.

تأتي هذه العملية استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها، والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة نظرًا للخطورة التي تشكلها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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ضبط أقراص ومواد مخدرة وأسلحة بـ284 مليون جنيه فى مطروح

وزارة الداخلية عصابة أجنبية محاولة تهريب عقار الكبتاجون

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