الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق سعدة فى عيد الإعلاميين الـ90: نثمن دوركم الوطنى والالتزامى بأخلاقيات المهنة

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلاميين في عيدهم الـ90، مثمنًا دورهم الوطني في إرساء القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

الإعلام المصري

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الإعلام المصري كان وما زال يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي لدى المواطن المصري، من خلال ما يقدمه من برامج تثقيفية وتنويرية شكلت فكر ووجدان الشعب المصري وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية الإفريقية عبر أثير شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء، ولا تزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقها رغم كل التطورات والتحديات التي تواجهها.

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الإذاعة المصرية
وأشار الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إلى أن رواد وعمالقة الإذاعة المصرية وضعوا حجز الأساس ليسير عليه دربه الأجيال المتتالية من المهنية وأمانة الكلمة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل غاية أو وسيلة.

الإعلام المصري
وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلام المصري يمتلك كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في التطور التكنولوجي وكيفية التعامل مع الوسائط الجديدة بما يخدم الوطن والمواطن.

وطالب سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحري الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف
يحافظ على بناء الشخصية المصرية ومساندة الدولة في تنفيذ خطط التنمية المنتشرة في كل ربوع مصر لبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بتقديم محتوى مدعوم بالمعلومة المرئية والمسموعة والإلكترونية في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأذكرهم بأن الإعلام أمانة مهنية تتطلب أن يكون داخل كل إعلامي ميثاق شرف يلزمه بالالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للإعلام في الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة في كل المجالات.

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