يحرص المواطنين على معرفة رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 وكم يوم باقي عبر جوجل، لتبادل التهاني مع قرب قدوم العيد الكبير، خلال أيام الإجارة المقرر في القطاعين العام والخاص للموظفين والعاملين في الدولة المصرية.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 وكم يوم باقي

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 وكم يوم باقي العيد، وصيغة تكبيرات العيد الكبير.

موعد بداية عيد الأضحى 2024

طبقًا لـ الحسابات الفلكية، سيوافق يوم وقفة عرفة يوم السبت 15-6-2044، وسيكون تاريخ عيد الأضحى سيبدأ يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

عيدكم جميل وسعيد بغيوم الرحمة وسحاب المغفرة وغيث الطاعة والتقرب إلى الله، جعل الله عيد الأضحى أبيضًا كالثلج على قلوبكم النقية، وفرحًا على باقي حياتكم.

أسأل الله تبارك وتعالى لكم في عيد الأضحى المُبارك، راحة تملأ نفوسكم، ورضا يغمرُ قلوبكم، وعملًا يُرضي ربكم، وسعادةً ترتسمُ على وجوهكم، وفرجًا يمحو كل همومكم، كل عام وأنتم بخير.

طيب الله قلوبكم بحسن عبادته وفضله وكرمه، ورزقكم فيه القبول والأعمال الصالحة، وجبر خواطركم وفرج همكم، عيد أضحى مبارك وعساكم من عواده كل عام.

أجمل تهاني عيد الأضحى المبارك 2024 للأصدقاء

بقدوم عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يبهجك ويديم خيالك وطيفك قريب مني يا صديقي كل عام وأنت الأقرب لربك وطاعته وكل عام وأسرتك وأحبائك بخير وسلامة، وعيد أضحى سعيد.

أردت أن أكون أول من يعيد عليك يا صديقي، كل عيد أضحى مبارك، وأنت بجانبي أفضل صديق، وأنت لدي أعز رفيق حمدًا لله على رزقي إياك يا صديق العمر وكل عيد أضحى وأنت بخير.

بعدد كل من طاف وأعتمر وبعدد حبات المطر كل عيد أضحى وأنت بخير يا أعز أصدقائي.

أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى سير المحبة وخالص التحيات، أعاده الله عليك باليمن والبركات.

قد أقولها مرارًا وتكرارًا، لكنها حين تتجه صوبك تكون من أصدق ما أقول، كل عام وأنت صديقي للأيام كلّها.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله"، "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، "الله أكبر كبيرًا"، "والحمد لله كثيرًا"، "وسبحان الله بكرة وأصيلًا"، "لا إله إلا الله وحده"، "صدق وعده، ونصر عبده"، "وأعز جنده"، "وهزم الأحزاب وحده"، "لا إله إلا الله"، "ولا نعبدإلا إياه"، "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

"اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، "وعلى آل سيدنا محمد"، "وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد"، "وعلى أزواج سيدنا محمد"، "وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".