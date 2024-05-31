الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالروؤف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الجونة، في بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة بلدية المحلة والجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه بلدية المحلة نظيره الجونة، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد غزل المحلة، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

 

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

حراسة  المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري ومحمد رجب، وهشام حافظ وأحمد رضا.

خط الوسط: ماجد هاني وإينوك بنجامين، وأحمد عتمان وإسلام مرزوق.

خط الهجوم: محمد عادل أمو ووحيد محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود ماهر ومحمد صابر، ويوسف حسن ومؤمن راضي، وموسى أفريم وحسام أشرف، وأحمد كهربا والسيد عوض، ومحمد أميسي.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بلدية المحلة والجونة، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، المقامة على ستاد غزل المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و 2، على الهواء مباشرة، في تمام الخامسة مساء.

 

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة والجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة بلدية المحلة والجونة، في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا هيثم عثمان للساحة، محمد فاروق حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة والجونة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

 

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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