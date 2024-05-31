يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ويستعرض الدستور في تقريره بوابة التعليم الأساسي الجيزة 2024 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي الجيزة .

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات190977 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94،29% ولمدارس المكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و6 أكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر 87.75% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%.

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