الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة التعليم الأساسي الجيزة 2024 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الاعدادي صورة أرشيفية

يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ويستعرض الدستور في تقريره بوابة التعليم الأساسي الجيزة 2024 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي الجيزة .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024

 

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات190977 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

 

عقب ظهورها.. توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

بعد ظهور النتيجة.. توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024


وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  94،29%  ولمدارس المكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92،27 % والشيخ زايد 91،98% والوراق 91،17 % والدقي 90،87% والعجوزة 90،69% وشمال الجيزة 89،60% والعمرانية 88،97% والصف 88،46% و6 أكتوبر 88،37% وجنوب الجيزة 88،03% ومنشأة القناطر 87.75% والبدرشين 87،29% واطفيح 86،62% وحدائق أكتوبر 86،49% والعياط 86،32% وكرداسة 85،53% وبولاق الدكرور 82،27% وأبو النمرس 80،78% وأوسيم 80،55% والحوامدية 78،42% والواحات البحرية 76،30%.

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