الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات اليوم الثانى من القوافل التعليمية المجانية والمراجعة النهائية بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير من القوافل التعليمية المجانية والمراجعة النهائية، اليوم الجمعة، بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهى المحطة الأخيرة لمشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة من مرحلة الثانوية العامة للعام الحادي عشر على التوالي، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، وتنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية"، و"وحدة تصدوا معنا"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ونظمت فعاليات اليوم الثاني والأخير من القافلة التعليمية والمراجعة النهائية لطلاب مرحلة الثانوية العامة إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بمدرسة الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، واستمرت لمدة يومين من الخميس 30 حتى اليوم 31 مايو.

تفاصيل الفعاليات 

شارك في فعاليات اليوم الثاني بمحافظة الدقهلية إدارة شربين التعليمية "مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات" أكثر من 2000 طالب وطالبة بالثانوي، في اليوم الثاني والأخير من القافلة التعليمية المجانية، في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بقيادة الأستاذ ناصر شعبان وكيل التربية والتعليم بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور سيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية ومدير تحرير الأهرام، وإشراف وحضور منى جودة، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، على القافلة التعليمية، والسيد البدوي مدير عام إدارة شباب شربين، وراغب الوكيل مدير عام التعليم الثانوي، وإشراف كمال عبدالقادر مدير إدارة شربين التعليمية، والدكتور عبدالعظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، وآمال السيد وكيل الإدارة بشربين، والحاج سيد الدمناوي رئيس مجلس أمناء بالمدرسة، وهشام طرابية مدرسة أحمد رضا حشيش الثانوية بنات، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومحمد فتحي، ومي كمال، ووليد أحمد لطفى، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مجلس ومدينة شربين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة شربين.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
القوافل التعليمية المجانية الدقهلية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلاب الشهادة العامة

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