أعلن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر(نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن بتروجت، قد عائد مجددا للتواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل (2024/2025)، بعد قضاء الفريق البترولي، أربعة مواسم بالقسم الثاني.

موعد مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (موسم 2023/2024)

يواجه بتروجت نطيره البنك الأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

تشكيل بتروجت لمواجهة البنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: محمد أبو النجا.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض، وسامح إبراهيم وإسلام هشام.

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا هاشم، ومصطفى جابر عبد العزيز وأحمد بحبح، وتوفيق محمد.

خط الهجوم: خالد بسيوني.

القنوات الناقلة لمباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بتروجت والبنك الأهلي، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، المقامة على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و2، على الهواء مباشرة، في تمام الخامسة مساء.

طاقم حكام مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة بتروجت والبنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا محمد ناصر عباس للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).