الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل بتروجت لمواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

بتروجت
بتروجت

أعلن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر(نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن بتروجت، قد عائد مجددا للتواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل (2024/2025)، بعد قضاء الفريق البترولي، أربعة مواسم بالقسم الثاني.

 

موعد مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (موسم 2023/2024)

يواجه بتروجت نطيره البنك الأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

 

تشكيل بتروجت لمواجهة البنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

حراسة  المرمى: محمد أبو النجا.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض، وسامح إبراهيم وإسلام هشام.

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا هاشم، ومصطفى جابر عبد العزيز وأحمد بحبح، وتوفيق محمد.

خط الهجوم: خالد بسيوني.

القنوات الناقلة لمباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بتروجت والبنك الأهلي، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، المقامة على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و2، على الهواء مباشرة، في تمام الخامسة مساء.

 

طاقم حكام مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة بتروجت والبنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر  (نسخة 2023/2024)، تحكيميا محمد ناصر عباس للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة بتروجت والبنك الأهلي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

 

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

بتروجت كاس مصر البنك الأهلي بطولة كأس مصر تشكيل بتروجت

مواد متعلقة

ترتيب فرق مجموعة الصعود بعد هزيمة وادي دجلة أمام بتروجت وابتعاده عن المنافسة

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على وادى دجلة وطنطا يتعادل مع حرس الحدود

دورى المحترفين.. طنطا يستضيف الحدود ودجلة يواجه بتروجت بمجموعة الصعود

عقب عودة الفريق للممتاز.. بتروجت يحسم مصير سيد عيد واللاعبين

الأكثر قراءة

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة