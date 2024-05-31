الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "معاشات الصحفيين" تحتفى برواد المهنة مواليد شهر يونيو

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة المعاشات بـنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، عن  تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهر يونيو، وذلك في تمام السادسة مساء غدٍ السبت 1 يونيو، في إطار تقليد شهري تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

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أساتذة المهنة البالغون سن الستين

وقال عبدالمجيد: إنها فعالية مبتكرة تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسيخ قيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم.

وأضاف تشهد الاحتفالية تكريم الأساتذة الرواد الذين حالت ظروف صحية أو غيرها تواجدهم في الاحتفالات السابقة، وذلك بمشاركة أبناء المهنة من الأجيال المتعاقبة الذين يحرصون على مشاركة الأساتذة احتفالهم.

تعزيز لقيم الوفاء

ودعا عبدالمجيد الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية من مختلف الأجيال للاحتفاء برواد المهنة تعزيزًا لقيم الوفاء وتواصل الأجيال.

واستحدثت اللجنة إلى جانب الاحتفال بعيد الميلاد الشهري، صالون تواصل الأجيال الذي يناقش قضايا مهنية بحضور رواد المهنة وزملاء من الأجيال المتعاقبة لنقل الخبرات والخروج بتوصيات تسهم في تطوير الأداء المهني.

نقابة الصحفيين مجلس النقابة معاشات الصحفيين شهر يونيو المعاشات

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