"إكسترا نيوز" تستعرض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال عامين (فيديوجراف)
سلطت "إكسترا نيوز" الضوء على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي وضعتها الدولة المصرية في الموازنة العامة على مدار عامين، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
دعم السلع التموينية
141033 مليون جنيه في 2023/2024، ودعمتها بـ134150 مليون جنيه في 2024 /2025
دعم المزارعين
546 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، فيما دعمت بـ657 مليون جنيه في 2024 /2025.
دعم المواد البترولية
125419 مليون جنيه في 2023/2024، فيما وضعت 154499 مليون جنيه في 2024 /2025.
دعم الكهرباء
2000 مليون جنيه في 2023 /2024، ووضعت 2500 مليون جنيه في 2024 /2025.
دعم الأدوية وألبان الأطفال
1088 مليون جنيه في 2023 /2024، ووضعت 5000 مليون جنيه في 2024 /2025.
دعم شركات المياه
1000 مليون جنيه في 2023 /2024، ووضعت 1000 مليون جنيه في 2024 /2025.
إجمالي الدعم السلعي
271086 مليون جنيه في 2023 /2024، ودعمت بـ297806 ملايين جنيه في 2024 /2025.