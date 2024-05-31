الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 متهمين بغسل 140 مليونًا من المخدرات فى مطروح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عناصر إجرامية- مقيمين بمحافظة مطروح"؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"140 مليون جنيه تقريبًا".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عصابات غسل الأموال فى فخ الجهات الرقابية.. ضبطيات بـ160 مليون جنيه

 

وزارة الداخلية غسل الأموال مكافحة المخدرات محافظة مطروح لأنشطة التجارية ترويج المواد المخدرة

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