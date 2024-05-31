ضبط 4 متهمين بغسل 140 مليونًا من المخدرات فى مطروح

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عناصر إجرامية- مقيمين بمحافظة مطروح"؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"140 مليون جنيه تقريبًا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.