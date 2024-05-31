"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عثر أهالي شمال قطاع غزة الذين عادوا إلى مناطقهم مرة أخرى، صباح اليوم على بقايا صواريخ لم تنفجر ودمار هائل خلفته قوات الاحتلال.

كما عثر الأهالي على جماجم لجثامين الشهداء، وجثامين بعض الشهداء التي بقيت تحت المنازل المدمرة عقب انسحاب قوات الاحتلال التي حاصرت المكان لأكثر من 21 يومًا.

وفي قت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن تراجع الدبابات الإسرائيلية عن وسط مخيم جباليا كشف عن دمار هائل في المباني والبنية التحتية في كل مكان.

قوات الاحتلال تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

وعاد آلاف النازحين من سكان المخيم للبحث عن منازلهم، وقد قصف جيش الاحتلال العشرات منها ما أدى لاستشهاد 12 مواطنًا، وإصابة العشرات نقلوا على إثرها لمستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

فيما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس، أن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين".

وأضافت المنظمة الأممية، على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه "لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي".

وأوضحت أن "العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان، لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة".

وفي معرض تعليقها على حالة النازحين الفلسطينيين، قالت "أونروا": "لقد أُجبروا على ترك كل شيء خلفهم، وحياتهم معرضة للخطر كل يوم"، وتابعت: "هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة".

فيما أعربت جمهورية بيرو عن "فزعها وأسفها لمقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في رفح بقطاع غزة، نتيجة لهجوم إسرائيلي على مخيم للاجئين".