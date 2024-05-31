إقبال كبير على لقاء الجمعة للأطفال بمساجد أوقاف بنى سويف

عقدت مديرية الأوقاف في بنى سويف، لقاءً للطفل بالمسجد الكبير ببهبشين إدارة ناصر ببني سويف، وشهد اللقاء إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء الأمور الذين أشادوا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف، في مختلف الجوانب العلمية والتثقيفية والدعوية، مؤكدين ثقتهم الكاملة بحماية وزارة الأوقاف لأبنائهم.

تفاصيل اللقاء

اشتمل اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تشجيع المتميزين المشاركين في اللقاء، وجاء ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة، بحضور الواعظات ببني سويف.

حرص الأهالي على حضور اللقاء متقدمين بالشكر لوزارة الأوقاف على كل ما تقدمه من أنشطة قرآنية دعوية وتثقيفية لأبنائهم من أجل توعيتهم وتنشئتهم على المنهج الوسطى المعتدل الخالي من الغلو والتفريط.

قافلة دعوية

كما انطلقت القافلة الدعوية من المسجد الكبير ببهبشين التابع لتجوب مساجد إدارة ناصر، جاء ذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبمشاركة كل من الشيخ سعيد عبدالواحد، مدير الدعوة بالمديرية والشيخ رجب حسين عبداللطيف، مدير الإدارة، وبمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين.

وتم التحدث عن الحقوق المتعلقة بالمال، حيث كان من جملة حديثهم أن المسلم مؤتمن على ماله وعليه حقوق لا بد أن يؤديها من هذا المال الذي رزقه الله إياه.

وأكد الشيخ سعيد عبدالواحد، مدير الدعوة، خلال خطبته، أن الزكاة حق افترضه الله على عباده في أموالهم فقال تعالى “والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم”، مشيرًا إلى أن الزكاة ليست هى الحق الوحيد المتعلق بالمال، بل هناك كذلك الصدقات التي تطهر العباد وترفع قدرهم عند الله عزوجل وأنها لمن أفضل الأعمال عند الله، وختم خطبته بالدعاء لمصر أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.