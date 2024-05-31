الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجت بكأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق بتروجت «العائد مجددا إلى دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل»، في بطولة كأس مصر(نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه البنك الأهلي نظيره بتروجت، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

حراسة  المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت ومحمود الجزار، وعاصم صلاح ومحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد النادري وأحمد مدبولي، وإسحاقو يعقوبو وعماد فتحي، وجريندو.

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

حسن شاهين ومحمود سيد، وأسامة فيصل وأيمن أشرف، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، ومحمد هلال وإبراهيم حسن، وموسى فراوي.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وبتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة البنك الأهلي وبتروجت، في رابع أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، المقامة على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و2، على الهواء مباشرة، في تمام الخامسة مساء.

 

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وبتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة البنك الأهلي وبتروجت، في إطار منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا محمد ناصر عباس للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومحمود رشدي حكما رابعا.

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وبتروجت بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

 

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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