الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سائق سيارة تحرش بفتاة أمام قاعة أفراح على طريق السويس

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طالبة لاعتداء جنسي من قبل سائق سيارة في القاهرة، وتم القبض على الجاني.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس).

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين أنها (طالبة جامعية- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة فوجئت بتوقف (المشكو في حقه "قائد السيارة") أمام القاعة وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

لامس أماكن حساسة.. القبض على مالك محل تحرش بطالب فى الجيزة

تضرر طالبة من قائد سيارة أفعال خادشة لحظة تحرش طريق السويس

الأكثر قراءة

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

انتشال جثمان لاعب ناشئى نادى الهلال فى أسوان من النيل.. وتشييعه لمثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة