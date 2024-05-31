ضبط سائق سيارة تحرش بفتاة أمام قاعة أفراح على طريق السويس

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طالبة لاعتداء جنسي من قبل سائق سيارة في القاهرة، وتم القبض على الجاني.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس).

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين أنها (طالبة جامعية- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة فوجئت بتوقف (المشكو في حقه "قائد السيارة") أمام القاعة وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.