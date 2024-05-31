الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاطر تناول الخبز بكميات كبيرة على الصحة العامة للجسم

الخبز
الخبز

الخبز هو جزء أساسي من النظام الغذائي للعديد من الناس حول العالم. ومع ذلك، فإن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

 

مخاطر تناول الخبز بكميات كبيرة
 

مخاطر تناول الخبز .. زيادة الوزن والسمنة:

يحتوي الخبز، خاصة الأبيض منه، على كميات عالية من الكربوهيدرات المكررة. هذه الكربوهيدرات تتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، ما يرفع مستويات السكر في الدم. إذا تم تناول كميات كبيرة من الخبز بانتظام دون ممارسة النشاط البدني الكافي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.


 

مخاطر تناول الخبز.. ارتفاع مستويات السكر في الدم:

تناول الخبز بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. هذا الارتفاع المتكرر يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.


 

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مخاطر تناول الخبز.. مشاكل الجهاز الهضمي:

الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض يكون منخفضًا في الألياف الغذائية، ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك. الألياف مهمة جدًا لصحة الجهاز الهضمي، لأنها تساعد في حركة الأمعاء والحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.


 

مخاطر تناول الخبز.. نقص المغذيات:

الخبز الأبيض يمر بعملية تكرير تفقده الكثير من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن. عند تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض على حساب الأطعمة الأخرى المغذية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في بعض العناصر الغذائية الضرورية للجسم.


 

مخاطر تناول الخبز.. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.


 

مخاطر تناول الخبز.. نصائح لتقليل المخاطر:

- اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بدلًا من الخبز الأبيض، حيث يحتوي على كمية أكبر من الألياف والعناصر الغذائية.


 

- تناول الخبز بكميات معتدلة وعدم الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية في النظام الغذائي.

- تعزيز النظام الغذائي بالخضروات، الفواكه، البروتينات الصحية، والدهون الجيدة لضمان توازن الغذاء والحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية.


 

يجب على الأفراد أن يكونوا واعين لكمية الخبز التي يتناولونها وأن يختاروا أنواعًا صحية منه لتجنب المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالاستهلاك المفرط.

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