الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم حاول تسريب الامتحانات فى الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب" في محافظة الجيزة.

ورصدت الأجهزة الأمنية وجود مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها وتبين أنه "عامل بأحد المراكز التعليمية- مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة". 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تسريب امتحان الدبلومات الفنية الصناعي 2024

الأجهزة الأمنية تداول امتحانات واتس آب محافظة الجيزة نشر أسئلة إمتحانات

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