الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": الشاحنات التى تدخل قطاع غزة قليلة ولا تكفى احتياجات المدنيين

أونروا
أونروا

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ"أونروا"، أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة ولا تكفي احتياجات المدنيين.

الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

وأضافت "حمدان"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ويجب إمداد وكالة أونروا بجميع المساعدات اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

نأمل زيادة تمويل الوكالة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من تقديم الخدمات

وأكدت ضرورة إيصال المياه النظيفة إلى النازحين وإدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة، قائلةً: “نأمل زيادة تمويل الوكالة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من تقديم الخدمات”.

القاهرة الإخبارية المدنيين شاحنات المساعدات قطاع غزة الدمار القصف الكارثة الإنسانية وكالة أونروا

مواد متعلقة

ستولتنبرج: "الناتو" عازم على اختصار طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات

الاحتلال: إصابة 5 عسكريين فى معارك غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال: مسيرتان مفخختان اخترقتا الحدود من لبنان واستهدفتا موقع الزاعورة

إعلام إسرائيلى: 58% من ضباط الجيش لا يريدون الاستمرار فى الخدمة بعد حرب غزة

مجموعة السبع: نحث روسيا وكوريا الشمالية على وقف عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة

"حزب الله" يستهدف منصات القبة الحديدية فى الجولان المحتلة

رئيس الإذاعة: دورنا نقل صورة حقيقية وصحيحة لما يحدث فى مصر

الأكثر قراءة

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

انتشال جثمان لاعب ناشئى نادى الهلال فى أسوان من النيل.. وتشييعه لمثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة