"أونروا": الشاحنات التى تدخل قطاع غزة قليلة ولا تكفى احتياجات المدنيين

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ"أونروا"، أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة ولا تكفي احتياجات المدنيين.

الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

وأضافت "حمدان"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدمار طال جميع أنحاء قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ويجب إمداد وكالة أونروا بجميع المساعدات اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

نأمل زيادة تمويل الوكالة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من تقديم الخدمات

وأكدت ضرورة إيصال المياه النظيفة إلى النازحين وإدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة، قائلةً: “نأمل زيادة تمويل الوكالة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من تقديم الخدمات”.