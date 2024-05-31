رئيس بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية فى رفع كفاءة لجان امتحانات الثانوية

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024

ووجّه بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة والمتابعة، وذلك للاستعداد المبكر لبدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024؛ لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وفي السياق، تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بمحيط مدرسة السادات الثانوية بنين، وذلك من خلال المرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وتم إنارة الطريق والمناطق المحيطة به، مع استمرار المرور اليومي لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بأنحاء المدينة.. يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المدينة للتحقق من مراعاتها كافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن المدينة تشهد عملية صيانة وإحلال وتجديد كشافات وأعمدة الإنارة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال تركيب الكابلات وصيانة وتركيب كشافات وأعمدة الإنارة، وموضحًا أن المنظومة تؤدى إلى توفير في الطاقة الكهربية المستهلكة شهريًا، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد.

كما وجّه رئيس مدينة بورفؤاد الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور اليومي على مدارس المدينة، وتذليل كافة العقبات، ومتابعة استعدادات كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان وتطويره إحدى أولويات الفترة الحالية، والتي تتحقق أولًا من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث