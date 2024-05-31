الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع المخلفات ومراجعة تراخيص البناء بشوارع بني سويف

جانب من حملة رفع
جانب من حملة رفع المخالفات

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، على تنفيذ حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات ومراجعة تراخيص البناء في عدد من شوارع المدينة، وذلك بهدف تحسين البيئة والنظافة العامة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتضمنت الحملة جهودًا متعددة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وذلك في عدة مناطق بالمدينة التي شهدت تراكمًا لبعض المخلفات. 

وتم الدفع بعددٍ من معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نصف نقل والتي تمكنت من تجريف الأتربة وتفريغ الحاويات ورفع القمامة والمخلفات بتلك الشوارع، فيما قامت الفرق المشاركة من عمال النظافة بجمع المخلفات بشكل فعّال، وتم التخلص الآمن من القمامة بنقلها لمصنع التدوير بشرق النيل، مما ساهم في تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

مراجعة تراخيص البناء

وخلال الجولة، قامت الحملة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بمراجعة بعض تراخيص البناء، حيث تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لطوابق علوية بشارع صفية زغلول، والتحفظ على بعض معدات البناء (خلاط أسمنت)، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وعقب الجولة اجتمع السكرتير العام المساعد بمسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة لمتابعة الإجراءات المنفذة حيال المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مؤكدًا تكليفات المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة استمرار المراجعة الميدانية لتراخيص البناء واستمرار مواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبخاصة خلال أيام العطلات الرسمية  والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

بني سويف السكرتير العام المساعد النظافة تراخيص البناء المتغيرات المكانية

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