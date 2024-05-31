بعد تبني وزارة الصحة حملة الالف يوم الذهبية.. فوائد الولادة الطبيعية

عندما تكونين حاملًا، فإن هدفك الأسمى هو إنجاب طفل سعيد وصحي الولادة الطبيعية يمكن أن تساعد في هذا، لذلك قامت وزارة الصحة والسكان بتبني حملة الالف اليوم الذهبية لتوعية النساء بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها.

بينما تحتاج كل أم حامل إلى اختيار الولادة التي تشعر معها براحة أكبر، إلا أن هناك عددًا من الفوائد التي توفرها الولادة الطبيعية وهي ما تستعرضه “الدستور” معكم في التقرير التالي حسب موقع CDC البريطاني.



حرية أثناء المخاض:

الحصول على حقنة الايبيدورال أثناء المخاض قد يخفف الألم ولكن هذا يعني أيضًا أنك بحاجة إلى إدخال قسطرة لأنك لن تكوني قادرة على الشعور عندما تحتاجي إلى استخدام الحمام وبمجرد حصولك على حقنة الإيبيدورال، لن تتمكني من التحرك أو المشي أو تغيير وضعيتك.

تمنحك الولادة الطبيعية حرية إضافية في المشي وتغيير الأوضاع أثناء المخاض، يزيد هذا من احتمالات الولادة المهبلية ويمنحك إحساسًا أكبر بالتحكم في التجربة بأكملها.

يمكنك أيضًا تناول الطعام والشراب أثناء الولادة الطبيعية، مما يساعدك على الحفاظ على قوتك أثناء المخاض والولادة.

انخفاض خطر التدخلات الطبية:

نظرًا لأن التخدير في الولادة القيصرية يمكن أن يبطئ المخاض، فقد أظهرت الدراسات أنك أكثر عرضة لتلقي الأدوية التي تحفز الانقباضات أو تحتاجين إلى تدخلات أخرى، مثل الملقط أو الشفط، للمساعدة في تحريك طفلك كما تزيد أدوية التخدير والأدوية الأخرى من الحاجة إلى جهاز مراقبة قلب الجنين.

يمكن أن تكون أكثر أمانًا للطفل:

يمكن أن تؤثر أدوية المخاض والولادة على صحة طفلك يمكن أن يتسبب التخدير في الولادة القيصرية في انخفاض ضغط الدم لديك والنتيجة هي وصول كمية أقل من الدم الغني بالأكسجين إلى الطفل يمكن أن يتسبب هذا في بعض الأحيان في انخفاض معدل ضربات قلب الطفل ويمكن أن تؤثر أدوية الألم الأخرى على الجهاز العصبي المركزي والتنفس والكبد لدى الطفل.



غالبًا ما يكون المخاض أقصر:

يمكن أن تتداخل أدوية تخفيف الألم في الولادة القيصرية وغيرها من الأدوية مع طريقة المخاض الطبيعية للجسم، مما يؤدي إلى إبطاء الانقباضات وإطالة أمد المخاض، ولأن هذه الأدوية يمكن أن تجعل من الصعب على النساء أن يشعرن بانقباضاتهن، فإنهن لا يعرفن متى يجب عليهن الدفع ومن خلال عدم الضغط بقوة كافية في الأوقات الرئيسية، يمكن أن يفوتوا فرصًا مهمة للعمل مع إيقاعات أجسادهن.

تدخلات طبية أقل:

لأن التخدير في الولادة القيصرية يمكن أن يطيل فترة المخاض، فقد يكون الأطباء أكثر عرضة للتدخل بالتقطير بدواء الأوكسيتوسين وهو منبه الرحم أو استخدام فراغ أو ملقط لتحريك الجنين عبر قناة الولادة، وإذا أصبحت مراقبة الجنين ضرورية، فيجب ربط أداة بفروة رأس الطفل، قد تتطلب المشكلات المتعلقة بنبض القلب أو المضاعفات الأخرى إجراء عملية قيصرية. لا تنتج هذه المضاعفات دائمًا عن استخدام الولادة القيصرية، ولكنها تحدث في كثير من الأحيان أكثر من الولادة الطبيعية.

الرضاعة الطبيعية أسهل:

الأطفال الذين يولدون من خلال الولادة الطبيعية يكونون أكثر يقظة وأكثر اهتمامًا بالرضاعة الطبيعية مسكنات الألم التي تتلقاها النساء أثناء المخاض تنتقل إلى الطفل وهذا يمكن أن يعيق سلوك الرضاعة الطبيعي الذي يظهره الأطفال عادة بعد فترة قصيرة من الولادة قد يواجه الأطفال الذين يتعرضون لتخدير الولادة القيصرية صعوبة في الإمساك بالثدي ويظهرون استجابة غير منسقة للمص والبلع لساعات أو حتى أيام.

أكثر صحة للأم والطفل:

لمواجهة التباطؤ في المخاض الناجم عن الولادة القيصرية، من المرجح أن يتم إعطاء قطرة بيتوسين وهي منشط الرحم لتسريع الانقباضات، بعد ذلك تصل الانقباضات بقوة شديدة وبشكل متكرر، مما يجعل وقت التعافي أقصر، مما يترك كمية أقل من الأكسجين للوصول إلى الجنين يزيد التخدير فوق الجافية أيضًا من احتمالية الإصابة بالحمى واحتمالية إعطاء المضادات الحيوية أو وصفها.

شفاء أسرع:

بعد الولادة الطبيعية غالبًا ما تشعر النساء بالارتياح لفترة قصيرة بعد ولادة أطفالهن هذا الشعور بالبهجة هو نتيجة لإفراز الإندورفين في الجسم أثناء المخاض، وهي هرمونات مهدئة ومخففة للألم ينتجها جسمك بشكل طبيعي عند التعامل مع الألم، تظهر الاختبارات أنه يتم إطلاق عدد أقل من الإندورفين في حالة استخدام مسكنات الألم بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لعدم وجود أدوية أو أنابيب أو إبر مخدرة، يمكن للأمهات اللاتي يلدن طبيعيًا الاستيقاظ بعد وقت قصير من المخاض والتجول أو الاستحمام.

اتصال أكبر مع المولود:

أثناء الولادة الطبيعية، تكون النساء في حالة تأهب شديد ووعي كامل بمولودهن، إنهم مرتبطون بأجسادهم وبعملية الولادة بطريقة عميقة يمكن لأدوية الألم أن تضعف الحواس وتخلق انفصالًا جسديًا عن عملية الولادة، لأنهن لم يكن في حالة يقظة كاملة عند أول اتصال لهن بالطفل.

تجربة تمكينية:

غالبًا ما تشعر النساء اللاتي ولدن طبيعيًا بالتمكين والثقة للغاية إن الولادة الطبيعية والتغلب على متطلبات المخاض الشديدة يمكن أن تجعل المرأة تشعر بأنها أقوى وأقل خوفًا بشأن التعامل مع التحديات الأخرى في الحياة غالبًا ما تستخدم النساء اللاتي خضعن للولادة الطبيعية كلمات مثل "لا يقهر" و"قوية" لوصف ما يشعرن به بعد ذلك.