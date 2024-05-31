الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

"الأورومتوسطى": الاحتلال دمر أحياء سكنية بالكامل فى شمال قطاع غزة

محمد المغبط
محمد المغبط

قال محمد المغبط، مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه مع خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال قطاع غزة تبين من التوثيقات التي يقوم بها فريق المرصد هناك إزالة أحياء سكنية كاملة بالتفجير والقصف.

وأضاف المغبط، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مستشفى واحدا فقط بدأ بالعودة لجزء بسيط جدا من طاقته، وهو مستشفى العودة، أما باقي المستشفيات حتى الميدانية فقد تم وقفها عن العمل لأسباب عدة، حتى مستشفى العودة الذي يعمل بجزء بسيط من طاقته لا يمتلك كافة المعدات والمواد الطبية اللازمة لمداواة المرضى والجرحى.

وأوضح: إن هناك كارثة حقيقية في شمال قطاع غزة على مستوى الصعيد الغذائي، ونحن كنا منذ أسبوع قد رفعنا الصوت وقلنا إن هناك مجاعة في شمال القطاع نظرًا لعدم توافر الشروط أو المعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة إن كان على صعيد عدد المنازل أو المساكن التي ليس لديها وصول للطعام والشراب إلى آخره.

وأكد أن هناك مجاعة حقيقية في العديد من مناطق شمال غزة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الاحتلال أحياء سكنية مستشفى العودة كارثة مجاعة

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