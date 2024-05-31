الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": الدولة المصرية تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، ورفع مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يظل المواطن المصري هو بطل الرواية الوطنية.

وشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية زيادة في مخصصاتها من عام مالي إلى آخر منذ عام 2014، كما عمدت الدولة إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى ستة آلاف جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة. 

كما ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنات العامة للدولة بزيادة كبيرة، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. 

ووضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وكانت القيادة السياسية مهمومةً بالفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، لذا أطلقت الدولة مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالريف المصري، كما أطلقت برنامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا نقديًا، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم كان أبرزها مبادرة القضاء على فيروس سي.

اكسترا نيوز الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرواية الوطنية

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