ظهرت حالا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي الجيزة الموقع الرسمي لـ مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية ممن اجتازوا الحد الأدنى لنسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمدارس التعليم الأساسي والمهني ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع أبناء المحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024

وقدم محافظ الجيزة تهنئة خاصة لـ أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع ٢٨٠ درجة والبالغ عددهم ٧٢١ طالب وطالبة، متمنيًا لجميع الطلبة من أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق في المراحل الدراسية المقبلة.

بوابة التعليم الأساسي الجيزة 2024

وتوفر بوابة التعليم الأساسي الجيزة لطلبة الصف الثالث الاعدادي، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 عبر الخطوات التالية.

أدخل إلى بوابة التعليم الأساسي الجيزة 2024 موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

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وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المكثفة للعاملين بمديرية التربية والتعليم واخلاصهم في العمل وتمتعهم بالشفافية والدقة، كما أشاد بجهود القائمين على العملية الامتحانية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، موجهًا جميع العاملين بمديرية تعليم الجيزة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

واكد المحافظ حرصه علي متابعة العملية التعليمية والنهوض بها لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل، لافتًا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

وفي نفس الإطار تعلن محافظة الجيزة أنه تيسيرا على أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وتوفير الوقت والجهد وفي إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين عن فتح باب التظلمات للشهادة الاعدادية اعتبار من الأحد 2 يونية ولمدة خمسة عشر يوما ويتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد أمس الخميس نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ "الدور الأول".

نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الجيزة 2024

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة اعدادية الجيزة 2024 الترم الثاني، ٨٧،٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٧٢١ طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦،٩٧% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع ٩٤.٢٩% والمكفوفين 100%.