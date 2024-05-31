الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم الوادي يُنهى استعداداته لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

وكيل التعليم خلال
وكيل التعليم خلال اجتماعه مع قيادات التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة لعام 2024.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأشار عبدالعزيز إلى تجهيز لجان الامتحانات بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى توفير استراحات بكفاءة عالية للمراقبين المكلفين ورؤساء لجان الامتحانات، مع توفير كل وسائل الراحة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، توفير مظلات خارج كل لجنة لأفراد الشرطة المخصصين لتأمين اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين نقل البوكليت عقب انتهاء الامتحانات إلى مقار كنترول التصحيح، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير ممرضين في اللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع حالات الإغماء أو تعرض الطلاب لألم مفاجئ.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن ختام القوافل التعليمية لدعم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، قد أسهم في توفير كل سبل الدعم للطلاب، ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتم دعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات من خلال نخبة من المعلمين المتميزين مقدمي البرامج التعليمية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وخلال اجتماعه مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.
وتم طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل. 

مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد الانتهاء من كافة الاستعدادات امتحانات الثانوية العامة توفير كافة وسائل الراحة تأمين اللجان مراكز توزيع الأسئلة الامتحانات

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