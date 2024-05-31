مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024، من المواضيع التي تزايد البحث عنها في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، وهو نفسها لجميع الأعوام السابقة سواء للمواد الأساسية أو التي لا تضاف للمجموع، وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الآباء والأمهات خلال الساعات الماضية، إليكم توزيع الدرجات وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

أولا ننشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصلين الأول والثاني وهي كالتالي في السطور التالية:

مادة اللغة العربية: 80 درجة

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 60 درجة

مادة العلوم: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

لا تُضاف درجات التربية الدينية، والتربية الفنية، والحاسب الآلي إلى المجموع الكلي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف 2024 في الترم الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024 حيث جاء المجموع الكلي للمواد الدراسية 245 درجة في الفصل الدراسي الواحد بمجموع كلي للعام 490 درجة والذي جاء كما يلي في السطور التالية:-

درجات مادة أصول الدين 100 درجة.

درجات مادة اللغة العربية 100 درجة.

درجات مادة الرياضيات 60 درجة.

درجات مادة الفقه 50 درجة.

درجات مادة القرآن الكريم 40 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

درجات مادة العلوم 40 درجة.