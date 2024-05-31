انطلاق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ50 للسينما المصرية

تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ50 للسينما المصرية في مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا مساء غد السبت تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، وتمتد الفعاليات من 1 إلى 12 يونيو، برعاية وزارة الثقافة وبدعم من صندوق التنمية الثقافية.

وصرح رئيس المهرجان ومدير التصوير، محمود عبدالسميع، أنه تقرر إهداء هذه الدورة التي تمثل اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم لروح الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، والمخرج والسيناريست الكبير عصام الشماع، كما تم اختيار النجم الكبير حسين فهمي ليكون ضيف الشرف. وأكد عبدالسميع أن المهرجان سوف يحتفي بالذكرى المئوية لكل من سامية جمال، وفؤاد المهندس، وعبدالمنعم إبراهيم.

وتناول عبدالسميع قائمة الأفلام التي تعرض بسينما مركز الإبداع الفني، وهي 5 أفلام مصرية من بين 42 فيلماً، من خلال الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم، و3 أفلام عربية عُرضت في مصر وهي: فيلم "19 ب" إخراج أحمد عبدالله، وفيلم "بيت الروبي" إخراج بيتر ميمي، وفيلم "وش في وش" إخراج وليد الحلفاوي، وفيلم "فوي فوي فوي" إخراج عمر هلال، وفيلم "شماريخ" إخراج عمرو سلامة، وفيلم "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج، وفيلم "علم" إخراج فراس خولي، وفيلم "وداعاً جوليا" إخراج محمد كردفاني.

تبدأ لجنة التحكيم في مشاهدة الأفلام برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين، وعضوية كل من د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج السينمائي عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ود. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، ود. رحمة منتصر المونتيرة السينمائية وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج السينمائي عادل الأعصر، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله، والناقدة ماجدة موريس، ود. محسن أحمد مدير التصوير والمخرج السينمائي، ود. محمود محسن مهندس الديكور السينمائي، ومهندس الصوت والمكساج مجدي كامل، والناقد السينمائي وليد سيف.

من جانبه، أشار شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم إلى أن هذه الدورة تشهد احتفالية الذكرى الذهبية لمهرجان جمعية الفيلم، وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية المصرية. وكان قرار مجلس الإدارة أن يكون شعار المهرجان داعمًا للقضية الفلسطينية.

كما سيتم توجيه الدعوة للسفير الفلسطيني وأعضاء السفارة في القاهرة، وقرر مجلس الإدارة برئاسة الفنان محمود عبدالسميع أن يكون حفل الختام كرنفالًا مبهجًا بحضور رموز الثقافة والفن والشخصيات العامة للاحتفال بالذكرى الذهبية لمهرجان جمعية الفيلم.