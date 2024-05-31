محافظ بنى سويف: القرب من المزارعين والاستجابة لمطالبهم يعزز الإنتاجية ويحقق التنمية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

شدد غنيم على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو الجاري.

تضمن التقرير حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها، والتي بلغت 12 ألفا و397 فدانا من القطن بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.



وفيما يخص محصول القمح، تتواصل عمليات الحصاد في مختلف قرى المحافظة، وكذا توريد المزارعين للمحصول إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفاعلية، حيث تم حصاد أكثر من 113 ألف فدان من المساحة المزروعة والبالغة مساحتها 119ألفًا و267 فدانًا على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 173 ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى بني خليفة ونعيم وقاي، بجانب تنفيذ يومي حقل.

أشار التقرير إلى أنه تم توريد 364 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا. وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 252 ألفًا و13 مزارعًا.

تضمن التقرير أيضًا إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت أكثر من 26 ألفًا و900 فدان محاصيل حقلية "ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا، عباد شمس، قصب، برسيم، قطن" و904 أفدنة محاصيل خضر "لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار، بامية، بطاطس، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية".

وتواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية حول خطة المكافحة المتكاملة لموسم القطن الحالي، كما تم تنفيذ 4 زيارات ميدانية، خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل، والتي ستتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.